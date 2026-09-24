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Опубликовано 24 сентября, 12:59

В Белгородской области при атаках дронов ВСУ ранены мужчина и ребёнок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два мирных жителя Белгородской области, включая 14-летнего мальчика, получили осколочные ранения при атаках украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере «Макс».

В Шебекино один из дронов взорвался при столкновении с дорожным покрытием. Пострадавшего мужчину доставили в местную ЦРБ с повреждениями живота и локтевого сустава. После оказания медицинской помощи он отказался оставаться в стационаре.

Ещё один инцидент произошёл в селе Маломихайловка, где сдетонировал FPV-дрон. Осколок попал подростку в плечо. Бригада скорой помощи перевозит ребёнка в областную детскую клиническую больницу.

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Ранее Life.ru сообщал о ранении мужчины и 17-летнего подростка при атаках беспилотников на Белгородскую область 20 сентября. Один из инцидентов произошёл в селе Ржевка Шебекинского округа. Местный житель получил осколочное повреждение голени после детонации FPV-дрона и самостоятельно обратился в больницу.

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Владимир Озеров
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