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Опубликовано 23 сентября, 10:46

Осколок БПЛА пробил сердце: Врачи Центра Рошаля спасли подростка из Белгорода

Врачи Центра Рошаля спасли мальчика с осколком БПЛА в сердце

Обложка © Предоставлена Life.ru

Обложка © Предоставлена Life.ru

Врачи Детского центра имени Рошаля спасли подростка из Белгородской области, в правом желудочке сердца которого после атаки БПЛА застрял металлический осколок. Об успешном завершении лечения Life.ru сообщили в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля.

Мальчика доставили в Подмосковье бригадой медицины катастроф после оказания первой помощи в Белгородской области. Помимо проникающего ранения сердца у него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом правого бедра, ожоги глаз и множественные ранения рук и ног.

Первой и самой сложной стала экстренная операция на сердце. Хирурги подключили пациента к аппарату искусственного кровообращения и извлекли осколок из правого желудочка.

Удалённый из сердца мальчика осколок. Фото © Предоставлено Life.ru

Удалённый из сердца мальчика осколок. Фото © Предоставлено Life.ru

«В первую очередь хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения», — рассказала директор ДНКЦ Татьяна Шаповаленко.

После этого травматологи обработали раны и удалили другие инородные тела. Некоторое время подросток находился в реанимации, а после стабилизации состояния перенёс ещё несколько операций по восстановлению мягких тканей левого плеча и грудной клетки.

Всего лечение продолжалось 27 дней. Все операции прошли без осложнений, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Его уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Свердловской области врачи спасли двухлетнего мальчика, случайно проглотившего нательный крестик во сне. Инородное тело обнаружили в пищеводе, после чего ребёнка доставили в Екатеринбург и удалили крестик эндоскопически без осложнений. Уже на следующий день малыша выписали домой.

Больше новостей о сложных операциях, лечении и работе врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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