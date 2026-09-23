Санавиация забрала пострадавшую при пожаре в ТЦ «Солнечный»: врачи борются за её жизнь
Одна пострадавшая при пожаре в ТЦ Стерлитамака остаётся в тяжёлом состоянии
Обложка © «МАКС» / МЧС Башкортостана
Одна из пострадавших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, пациентку доставили в ожоговый центр ГКБ №18 с помощью санитарной авиации. Врачи продолжают оказывать ей необходимую помощь.
Ещё четверо пострадавших проходят лечение в городской клинической больнице №1 Стерлитамака. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что при пожаре в ТЦ «Солнечный» погибли четыре человека, среди них — три родные сестры. Всего после происшествия известно об 11 пострадавших. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в здании могли не сработать. Только к вечеру пожарным удалось справиться с открытым горением.
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