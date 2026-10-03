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Регион
Опубликовано 3 октября, 23:29

Два человека ранены при подрыве сброшенной с БПЛА взрывчатки под Брянском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Брянском районе два мирных жителя получили ранения после подрыва на взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В Брянском районе в результате подрыва на неустановленных взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника самолётного типа, ранения получили два мирных жителя», — написал Ковальчук в своём телеграм-канале.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Данные об их состоянии глава региона не привёл. На место происшествия выехали специальные службы.

Власти призвали жителей не приближаться к незнакомым предметам и не трогать их. При обнаружении подозрительных объектов необходимо сообщать экстренным службам.

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Ранее при атаке беспилотников на Белгород пострадали шесть человек, включая троих детей. Четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика госпитализировали с осколочными ранениями ног, а 16-летний подросток получил проникающие ранения грудной клетки и живота. Ещё троих взрослых доставили в больницу с различными травмами, двое из них находились в тяжёлом состоянии. После детонации БПЛА загорелись квартира и шесть автомобилей, повреждения получили пять частных и два многоквартирных дома.

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Антон Голыбин
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