Агропромышленный холдинг «Мираторг» подвергся массированной атаке беспилотников в Брянской области. В результате девять единиц техники были уничтожены, ещё 13 получили повреждения, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Среди сотрудников предприятия пострадавших нет.

За прошедшие сутки над территорией региона, по данным властей, было уничтожено 139 БПЛА самолётного типа. В отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», транспортная полиция и спецподразделения Росгвардии.