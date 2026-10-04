Дрон ВСУ повредил крышу школы в Брянской области, пострадавших нет

Беспилотник ВСУ атаковал школу в селе Суворово Погарского района Брянской области. В результате удара повреждена кровля здания, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В селе Суворово Погарского района украинский дрон атаковал здание школы — повреждена кровля», — написал глава региона.

По словам Ковальчука, никто из людей при атаке не пострадал.

Погарский район в последние дни уже подвергался атакам беспилотников. 1 октября Life.ru сообщал об ударе по Погару, где после сброса взрывного устройства с дрона пострадал 16-летний подросток. В тот же день в посёлке Климово беспилотник атаковал движущийся автобус, ранения получил водитель.