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Опубликовано 4 октября, 17:57

Дрон ВСУ повредил крышу школы в Брянской области, пострадавших нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник ВСУ атаковал школу в селе Суворово Погарского района Брянской области. В результате удара повреждена кровля здания, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В селе Суворово Погарского района украинский дрон атаковал здание школы — повреждена кровля», написал глава региона.

По словам Ковальчука, никто из людей при атаке не пострадал.

Два человека ранены при подрыве сброшенной с БПЛА взрывчатки под Брянском
Два человека ранены при подрыве сброшенной с БПЛА взрывчатки под Брянском

Погарский район в последние дни уже подвергался атакам беспилотников. 1 октября Life.ru сообщал об ударе по Погару, где после сброса взрывного устройства с дрона пострадал 16-летний подросток. В тот же день в посёлке Климово беспилотник атаковал движущийся автобус, ранения получил водитель.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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