В Каховке дрон ВСУ атаковал ехавшую на вызов машину скорой помощи

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке Херсонской области, когда бригада ехала на вызов. Медики успели покинуть машину и не пострадали, сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.

«Сегодня в Каховке украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в тот момент, когда бригада спешила на вызов. Медики чудом успели покинуть машину, и никто не пострадал, но сам автомобиль получил повреждения», — рассказал омбудсмен.

По словам Георгиева, он обсудил ситуацию с главным врачом скорой помощи Херсонской области Александром Мидикари и поблагодарил медиков Каховского округа за работу в прифронтовой зоне.

Омбудсмен назвал произошедшее военным преступлением, подчеркнув, что медицинский персонал и санитарный транспорт находятся под защитой международного гуманитарного права.