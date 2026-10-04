В Каховке дрон ВСУ атаковал ехавшую на вызов машину скорой помощи
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке Херсонской области, когда бригада ехала на вызов. Медики успели покинуть машину и не пострадали, сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.
«Сегодня в Каховке украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в тот момент, когда бригада спешила на вызов. Медики чудом успели покинуть машину, и никто не пострадал, но сам автомобиль получил повреждения», — рассказал омбудсмен.
По словам Георгиева, он обсудил ситуацию с главным врачом скорой помощи Херсонской области Александром Мидикари и поблагодарил медиков Каховского округа за работу в прифронтовой зоне.
Омбудсмен назвал произошедшее военным преступлением, подчеркнув, что медицинский персонал и санитарный транспорт находятся под защитой международного гуманитарного права.
Машины скорой помощи в регионе уже неоднократно попадали под удары. В июне Life.ru писал об атаке дрона на скорую в Каховском округе, при которой погиб фельдшер, а водитель получил тяжёлые ранения. В августе беспилотник атаковал бригаду в Новой Маячке: водитель и фельдшер получили ранения. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что с начала 2026 года при подобных атаках в Херсонской области погибли шесть медицинских работников, ещё 20 были ранены.
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