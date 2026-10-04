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Регион
Опубликовано 4 октября, 22:03

В Каховке дрон ВСУ атаковал ехавшую на вызов машину скорой помощи

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке Херсонской области, когда бригада ехала на вызов. Медики успели покинуть машину и не пострадали, сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.

«Сегодня в Каховке украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в тот момент, когда бригада спешила на вызов. Медики чудом успели покинуть машину, и никто не пострадал, но сам автомобиль получил повреждения», — рассказал омбудсмен.

По словам Георгиева, он обсудил ситуацию с главным врачом скорой помощи Херсонской области Александром Мидикари и поблагодарил медиков Каховского округа за работу в прифронтовой зоне.

Омбудсмен назвал произошедшее военным преступлением, подчеркнув, что медицинский персонал и санитарный транспорт находятся под защитой международного гуманитарного права.

При ударе БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области погиб её сотрудник
При ударе БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области погиб её сотрудник

Машины скорой помощи в регионе уже неоднократно попадали под удары. В июне Life.ru писал об атаке дрона на скорую в Каховском округе, при которой погиб фельдшер, а водитель получил тяжёлые ранения. В августе беспилотник атаковал бригаду в Новой Маячке: водитель и фельдшер получили ранения. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что с начала 2026 года при подобных атаках в Херсонской области погибли шесть медицинских работников, ещё 20 были ранены.

Больше новостей о происшествиях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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