Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:52

В Херсонской области дрон ВСУ атаковал скорую — фельдшер и водитель ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке украинского беспилотника на машину скорой помощи в Новой Маячке Алёшкинского округа. По его словам, экипаж направлялся к мужчине с инфарктом. В результате удара получили ранения фельдшер и водитель, а пациент, которому требовалась медицинская помощь, скончался.

«У подобных ударов нет и не будет никаких оправданий», — написал губернатор.

Сальдо заявил, что обстоятельства произошедшего будут зафиксированы и расследованы.

Развожаев: Осколки дронов повредили более 20 домов в Севастополе
Развожаев: Осколки дронов повредили более 20 домов в Севастополе

Ранее двух девочек 11 и 16 лет, пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике, доставили в Российскую детскую клиническую больницу. Обе находятся в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии с осколочными ранениями.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar