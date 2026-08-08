В Херсонской области дрон ВСУ атаковал скорую — фельдшер и водитель ранены

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке украинского беспилотника на машину скорой помощи в Новой Маячке Алёшкинского округа. По его словам, экипаж направлялся к мужчине с инфарктом. В результате удара получили ранения фельдшер и водитель, а пациент, которому требовалась медицинская помощь, скончался.

«У подобных ударов нет и не будет никаких оправданий», — написал губернатор.

Сальдо заявил, что обстоятельства произошедшего будут зафиксированы и расследованы.

Ранее двух девочек 11 и 16 лет, пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике, доставили в Российскую детскую клиническую больницу. Обе находятся в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии с осколочными ранениями.