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8 августа, 13:02

Развожаев: Осколки дронов повредили более 20 домов в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

В Севастополе от осколков сбитых украинских беспилотников пострадали свыше 20 жилых домов. Об этом в мессенджере «Макс» рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, утром противовоздушная оборона отбила две атаки, уничтожив 35 дронов. Большая часть аппаратов была сбита над морем и вдали от берега.

Развожаев подчеркнул, что пострадавших среди людей нет. При этом в 12 многоквартирных домах в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне посекло окна. Ещё в десяти частных домах в разных частях города остались следы от пуль стрелкового оружия. Кроме того, жители сообщили о повреждениях примерно десятка автомобилей.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112», — написал Развозжаев.

Сирены впервые взвыли над городом в половине восьмого утра, а вторая волна тревоги накрыла улицы уже ближе к полудню — в 11:21.

ПВО Севастополя сбила 12 украинских беспилотников 8 августа
ПВО Севастополя сбила 12 украинских беспилотников 8 августа

Напомним, 1 августа Севастополь также подвергся массированному налёту беспилотников. Тогда силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 20 дронов. В результате той атаки погибла 60-летняя женщина, а ещё двое горожан получили ранения: 79-летнего мужчину с множественными осколочными травмами доставили в больницу, пострадала и 55-летняя жительница города.

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Вероника Бакумченко
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