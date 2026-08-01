Развожаев: В Севастополе женщина погибла при атаке БПЛА, ещё два человека ранены

Ночью Севастополь пережил массированный налет беспилотников. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил детали произошедшего в своем телеграм-канале. По его словам, в результате ударов один человек погиб и двое пострадали.

«Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили этой ночью 20 БПЛА. К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Глава региона выразил соболезнования ее родным и близким.

Кроме того, в больницу доставили 79-летнего мужчину с множественными осколочными ранениями. Также травмы получила 55-летняя горожанка — у неё диагностировали ожоги, однако от госпитализации пострадавшая отказалась.

Сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. По предварительным данным Спасательной службы, в городе сгорели два частных дома и один автомобиль.

Помимо этого, повреждения зафиксированы на 15 машинах и в трех жилых строениях. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы.

Власти просят жителей немедленно сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасатели оперативно реагируют на все вызовы и незамедлительно выезжают на место.