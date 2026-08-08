ПВО Севастополя сбила 12 украинских беспилотников 8 августа

Утром 8 августа 2026 года Севастополь подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошёл около 08:27, когда системы противовоздушной обороны приступили к отражению удара со стороны ВСУ.

Губернатор города Михаил Развожаев оперативно подтвердил информацию о произошедшем в своём официальном канале. Согласно его сообщению, в ходе отражения воздушной атаки были нейтрализованы 12 БПЛА. Активную работу по уничтожению целей вели как стационарные расчеты ПВО, так и мобильные огневые группы.

Удары беспилотников были зафиксированы над различными районами города: в районе Северной стороны, а также в Балаклавском и Гагаринском районах. На данный момент военные продолжают контролировать ситуацию и мониторить воздушное пространство на предмет возможных угроз. Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры на текущий момент не поступало. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб и властей города.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями сразу 15 регионов России, а также над акваторией Азовского моря.