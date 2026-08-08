Ракетная опасность 8 августа была объявлена в 11 регионах России

Ночью 8 августа в целом ряде российских регионов был введён режим ракетной опасности. Тревожные уведомления получили жители Тульской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Самарской, Пензенской и Оренбургской областей. Аналогичные меры предосторожности ввели в республиках Мордовия, Чувашия и Удмуртия, где власти объявили режим «Опасное небо».

Главы субъектов оперативно проинформировали население через свои официальные каналы. Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал граждан к бдительности, а представители правительства Мордовии подтвердили активацию сигнала «Ракетная опасность» на всей территории республики.

В большинстве пострадавших районов экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Местные власти настоятельно рекомендовали жителям оставаться в безопасных местах, держаться подальше от окон и следовать указаниям систем оповещения.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность», — сообщил Дмитрий Миляев. С аналогичными призывами к гражданам обратились и остальные руководители затронутых территорий.

На текущий момент в ряде пострадавших субъектов действие режима уже отменено. Оперативная обстановка продолжает оставаться на особом контроле штабов, а оборонные системы отражают потенциальные угрозы. Специалисты проводят мониторинг воздушного пространства, чтобы исключить риски для населения.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями сразу 15 регионов России, а также над акваторией Азовского моря.