Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 05:09

В Пензенской области отражена ракетная атака

Власти Пензенской области отчитались об отражении ракетного удара 8 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Сегодня утром в небе над Пензенской областью зафиксировали опасную ситуацию. Отражением атаки занялись подразделения противовоздушной обороны, находящиеся в подчинении Минобороны РФ.

Губернатор региона Олег Мельниченко подтвердил в канале в мессенджере «Макс», что «профессиональная работа подразделений ПВО Минобороны России позволила в очередной раз отбить возникшую сегодня утром ракетную угрозу».

По словам главы субъекта, все вражеские объекты были своевременно поражены. Ни один снаряд не достиг жилых районов и не нанёс ущерба инфраструктуре.

Мельниченко выразил благодарность военнослужащим, которые несут круглосуточное боевое дежурство и прилагают все усилия для нашей защиты.

Чиновник подчеркнул, что от действий этих людей напрямую зависят безопасность и спокойствие мирного населения. На данный момент обстановка в области остаётся контролируемой и стабильной.

Пять человек пострадали после атаки БПЛА на Ильский НПЗ
Пять человек пострадали после атаки БПЛА на Ильский НПЗ

Ранее Life.ru писал, что за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили в пяти районах региона.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar