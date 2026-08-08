В Пензенской области отражена ракетная атака

Сегодня утром в небе над Пензенской областью зафиксировали опасную ситуацию. Отражением атаки занялись подразделения противовоздушной обороны, находящиеся в подчинении Минобороны РФ.

Губернатор региона Олег Мельниченко подтвердил в канале в мессенджере «Макс», что «профессиональная работа подразделений ПВО Минобороны России позволила в очередной раз отбить возникшую сегодня утром ракетную угрозу».

По словам главы субъекта, все вражеские объекты были своевременно поражены. Ни один снаряд не достиг жилых районов и не нанёс ущерба инфраструктуре.

Мельниченко выразил благодарность военнослужащим, которые несут круглосуточное боевое дежурство и прилагают все усилия для нашей защиты.

Чиновник подчеркнул, что от действий этих людей напрямую зависят безопасность и спокойствие мирного населения. На данный момент обстановка в области остаётся контролируемой и стабильной.

Ранее Life.ru писал, что за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили в пяти районах региона.