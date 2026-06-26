Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине, убит фельдшер

В Каховском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара ВСУ погиб фельдшер, водитель получил тяжёлые травмы. О произошедшем сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«В результате целенаправленной террористической атаки ВСУ на автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе погиб фельдшер, водитель находится в тяжёлом состоянии. Удар беспилотника также значительно повредил автомобиль скорой. Его эвакуировали», — пишет чиновник.

Сейчас пострадавший госпитализирован. На месте работают спасатели. Жителей в очередной раз власти просят быть внимательнее при движении по открытым участкам дорог. Филипчук также назвал произошедшее недопустимым нападением на медработников и выразил соболезнования семье погибшего, а пострадавшему водителю — пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее украинские военные при отступлении из районов Константиновки нанесли удар по храму Иова Почаевского. Они использовали зажигательные беспилотники и заминировали выходы из здания, когда внутри укрывались мирные жители.