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26 июня, 08:31

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине, убит фельдшер

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Каховском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара ВСУ погиб фельдшер, водитель получил тяжёлые травмы. О произошедшем сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«В результате целенаправленной террористической атаки ВСУ на автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе погиб фельдшер, водитель находится в тяжёлом состоянии. Удар беспилотника также значительно повредил автомобиль скорой. Его эвакуировали», — пишет чиновник.

Сейчас пострадавший госпитализирован. На месте работают спасатели. Жителей в очередной раз власти просят быть внимательнее при движении по открытым участкам дорог. Филипчук также назвал произошедшее недопустимым нападением на медработников и выразил соболезнования семье погибшего, а пострадавшему водителю — пожелал скорейшего выздоровления.

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Ранее украинские военные при отступлении из районов Константиновки нанесли удар по храму Иова Почаевского. Они использовали зажигательные беспилотники и заминировали выходы из здания, когда внутри укрывались мирные жители.

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Татьяна Миссуми
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