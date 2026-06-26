За ночь над Тульской областью сбили 73 дрона

Массированную атаку украинских беспилотников отразили российские средства противовоздушной обороны в Тульской области ночью 26 июня. Всего за ночь над регионом сбили 73 дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА», — указал он.

Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники служб экстренного реагирования. Кроме этого специалисты устраняют последствия атаки на земле.

К несчастью не обошлось без пострадавших. Дрон атаковал частный дом в Щекинском районе. В результате ранения получила женщина. Также украинские дроны повредили провода и промышленное предприятие в Новомосковске.