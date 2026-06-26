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Регион
26 июня, 03:15

За ночь над Тульской областью сбили 73 дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Массированную атаку украинских беспилотников отразили российские средства противовоздушной обороны в Тульской области ночью 26 июня. Всего за ночь над регионом сбили 73 дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА»,  — указал он.

Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники служб экстренного реагирования. Кроме этого специалисты устраняют последствия атаки на земле.

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Силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников на подлёте к Москве

К несчастью не обошлось без пострадавших. Дрон атаковал частный дом в Щекинском районе. В результате ранения получила женщина. Также украинские дроны повредили провода и промышленное предприятие в Новомосковске.

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Лия Мурадьян
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