Силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников на подлёте к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Таким образом, с начала суток силы ПВО ликвидировали уже 36 беспилотников на подлёте к городу.

Ранее в Волоконовском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Инцидент произошёл в селе Волчья Александровка — пострадал мирный житель, получивший множественные осколочные ранения. Скорая помощь доставляет его в Валуйскую ЦРБ, машина повреждена.