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Регион
26 июня, 02:20

Силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Таким образом, с начала суток силы ПВО ликвидировали уже 36 беспилотников на подлёте к городу.

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