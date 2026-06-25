Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 17:20

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Волоконовском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате налёта пострадал мирный житель, сообщает региональный оперштаб.

Инцидент произошёл в селе Волчья Александровка. Дрон-камикадзе нанёс удар по машине, в которой находился мужчина. Пострадавший получил множественные осколочные ранения лица и тела.

Бригада скорой помощи экстренно доставляет раненого в Валуйскую центральную районную больницу. Медики уже оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство получило повреждения.

ВСУ ударили по одному из ключевых центров ЗАЭС, пострадавших нет
ВСУ ударили по одному из ключевых центров ЗАЭС, пострадавших нет

Ещё один инцидент произошёл сегодня утром: при ударе по автомобилю в Краснояружском округе Белгородской области погиб гражданский. Это случилось в районе хутора Фищево. Мужчина, находившийся внутри транспортного средства, скончался на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar