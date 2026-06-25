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25 июня, 18:33

В Крыму при атаке БПЛА погиб мирный житель

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В Джанкойском районе Крыма при атаке украинских беспилотников погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

«В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель», — написал Аксёнов.

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FPV-дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом — погиб мужчина

Ранее в Волоконовском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Инцидент произошёл в селе Волчья Александровка — пострадал мирный житель, получивший множественные осколочные ранения. Скорая помощь доставляет его в Валуйскую ЦРБ, машина повреждена.

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Александра Мышляева
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