В Крыму при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Джанкойском районе Крыма при атаке украинских беспилотников погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

«В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель», — написал Аксёнов.

Ранее в Волоконовском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Инцидент произошёл в селе Волчья Александровка — пострадал мирный житель, получивший множественные осколочные ранения. Скорая помощь доставляет его в Валуйскую ЦРБ, машина повреждена.