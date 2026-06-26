Женщина пострадала при атаке БПЛА на жилой дом и ЛЭП в Тульской области

Ночью 26 июня Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате ударов пострадала инфраструктура и жилые объекты.

В Щекинском районе повреждён частный жилой дом – там от атаки пострадала женщина. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, вражеские беспилотники нанесли ущерб линии электропередач, а также одному из промышленных предприятий в Новомосковске. Повреждения зафиксированы на производственных мощностях.

На месте работают экстренные службы. Специалисты оценивают масштаб разрушений и занимаются ликвидацией последствий. Информация о дальнейших деталях происшествия и возможных новых пострадавших уточняется.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью силы ПВО сбили более беспилотников на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал об уничтожении дронов. На всех точках падения обломков работали специалисты экстренных служб.