Число сбитых на подлёте к Москве дронов за ночь возросло до 30

Ещё 17 летевших на Москву украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны России ночью 26 июня. Общее число ликвидированных за ночь дронов выросло до 30. Об уничтожении БПЛА сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин, позднее добавил сообщения про ещё семнадцать сбитых аппаратов.

На всех точках падения обломков дронов работают специалисты служб экстренного реагирования. Эксперты продолжают изучать детали.

Перед этим мэр Москвы сообщал о 13 подбитых дронах ВСУ. Первое сообщение о налёте украинских беспилотников на столицу за сутки появилось после двух часов ночи.