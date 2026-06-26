Силы ПВО сбили 13 летевших на Москву дронов ВСУ

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Ночью 26 июня российские средства противовоздушной обороны сбили 13 летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин, позднее добавив о ликвидации ещё трёх дронов.

По данным властей, сейчас на месте падение обломков украинских БПЛА работают столичные эксперты служб экстренного реагирования. О деталях и возможных последствиях на земле не сообщали.

Этой же ночью предупреждение о воздушной тревоге объявили в Севастополе. На фоне опасности атаки БПЛА власти закрыли движение транспорта по Крымскому мосту.