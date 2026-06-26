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Регион
25 июня, 23:43

Силы ПВО сбили 13 летевших на Москву дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Ночью 26 июня российские средства противовоздушной обороны сбили 13 летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин, позднее добавив о ликвидации ещё трёх дронов.

По данным властей, сейчас на месте падение обломков украинских БПЛА работают столичные эксперты служб экстренного реагирования. О деталях и возможных последствиях на земле не сообщали.

Ракетную опасность объявили в Московской области
Ракетную опасность объявили в Московской области

Этой же ночью предупреждение о воздушной тревоге объявили в Севастополе. На фоне опасности атаки БПЛА власти закрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

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Лия Мурадьян
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