Крымский мост временно закрыли для автомобилей после сирен в Севастополе
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Администрация временно приостановила движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Информация об ограничении появилась в официальном Telegram-канале, который отслеживает ситуацию на автоподходах к переправе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Водителям и пассажирам, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, рекомендуют сохранять спокойствие. Им необходимо строго следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. Такие меры предосторожности помогают обеспечить порядок и безопасность.
Незадолго до полуночи в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Режим воздушной тревоги продолжает действовать, поэтому службы работают в усиленном режиме.
Ранее Life.ru сообщал, что в Джанкойском районе Крыма при атаке украинских беспилотников погиб мирный житель. Трагедия произошла во время налета вражеских дронов на село Предмостное. Этот инцидент подчеркивает серьёзность текущей угрозы для гражданской инфраструктуры.
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