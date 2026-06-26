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25 июня, 23:13

Росавиация сообщила об особом режиме работы аэропортов Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево временно обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такой порядок введён из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Пассажиров предупредили, что в расписании возможны изменения.

При этом полные ограничения на приём и отправку воздушных судов действуют в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода.

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Ранее в Шереметьеве у двух пассажирских самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с разницей в полчаса отказали двигатели. Первый борт с 79 пассажирами готовился к вылету в Казань, но при рулении почувствовал сильную вибрацию двигателя и вернулся на стоянку. Через 35 минут второй самолёт, прилетевший из Нижнего Новгорода, после посадки также получил сигнал о высокой вибрации двигателя. Экипаж отключил его.

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Артём Гапоненко
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