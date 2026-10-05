За день системы ПВО сбили 343 украинских БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили над десятью регионами России 343 украинских БПЛА самолётного типа, сообщило Минобороны. Также их уничтожали в акватории Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожены 199 беспилотников самолётного типа.