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Регион
Опубликовано 5 октября, 20:55

За день системы ПВО сбили 343 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувший день системы ПВО сбили над десятью регионами России 343 украинских БПЛА самолётного типа, сообщило Минобороны. Также их уничтожали в акватории Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожены 199 беспилотников самолётного типа.

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Матвей Константинов
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