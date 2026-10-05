ПВО 12 часов отражала ночные атаки ВСУ на российские регионы — сбито 199 беспилотников

Российская ПВО уничтожила почти 200 украинских беспилотников самолётного типа за ночь на 5 октября. По данным Минобороны РФ, сводка охватывает 12 часов — с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника по московскому времени.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В центральной части страны аппараты сбивали над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями. В перечень также вошли Белгородская область и Московский регион. На юге воздушные цели уничтожали над Ростовской областью, Краснодарским краем и Крымом. Ещё одним районом работы противовоздушной обороны стала акватория Чёрного моря.