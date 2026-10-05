ПВО 12 часов отражала ночные атаки ВСУ на российские регионы — сбито 199 беспилотников
Минобороны: За ночь ПВО уничтожила 199 украинских беспилотников
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Российская ПВО уничтожила почти 200 украинских беспилотников самолётного типа за ночь на 5 октября. По данным Минобороны РФ, сводка охватывает 12 часов — с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника по московскому времени.
«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В центральной части страны аппараты сбивали над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями. В перечень также вошли Белгородская область и Московский регион. На юге воздушные цели уничтожали над Ростовской областью, Краснодарским краем и Крымом. Ещё одним районом работы противовоздушной обороны стала акватория Чёрного моря.
Ранее Life.ru сообщал, что днём 4 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 280 украинских беспилотников. Та сводка охватывала период с 08:00 до 20:00 мск.
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