За день системы ПВО сбили 280 украинских БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили над 11 регионами России 280 украинских БПЛА самолётного типа, сообщило Минобороны. Их также уничтожали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти украинских беспилотников, направлявшихся к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы.