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Опубликовано 4 октября, 20:48

За день системы ПВО сбили 280 украинских БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувший день системы ПВО сбили над 11 регионами России 280 украинских БПЛА самолётного типа, сообщило Минобороны. Их также уничтожали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

ПВО уничтожила 8 украинских беспилотников над Тульской областью
ПВО уничтожила 8 украинских беспилотников над Тульской областью

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти украинских беспилотников, направлявшихся к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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