ПВО уничтожила 8 украинских беспилотников над Тульской областью

Восемь украинских беспилотников уничтожили подразделения ПВО Минобороны России над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев у себя в телеграм-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Глава региона напомнил жителям, что к подозрительным предметам и обломкам приближаться нельзя. При их обнаружении необходимо сообщить экстренным службам по номерам 01, 101 или 112.

Несколькими днями ранее Life.ru сообщал, что за одну ночь над Тульской областью во время налёта уничтожили 22 украинских беспилотника. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.