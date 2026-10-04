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Регион
Опубликовано 4 октября, 17:02

ПВО уничтожила 8 украинских беспилотников над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Восемь украинских беспилотников уничтожили подразделения ПВО Минобороны России над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев у себя в телеграм-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Глава региона напомнил жителям, что к подозрительным предметам и обломкам приближаться нельзя. При их обнаружении необходимо сообщить экстренным службам по номерам 01, 101 или 112.

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Несколькими днями ранее Life.ru сообщал, что за одну ночь над Тульской областью во время налёта уничтожили 22 украинских беспилотника. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

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Владимир Озеров
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