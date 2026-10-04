Донецкая Народная Республика целиком обесточена после ночных атак ВСУ

Вся Донецкая Народная Республика ночью осталась без электричества после атак ВСУ, однако энергетики уже приступили к восстановлению сетей. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

«Сегодня ночью в результате вражеских атак Республика была полностью обесточена. Но практически сразу же ремонтные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения», — написал он.

По словам главы правительства, аварийные службы работают круглосуточно, а электроснабжение постепенно возвращается в дома жителей. Специалисты продолжают устранять последствия произошедшего.

С подачей воды ситуация зависит от технических возможностей инфраструктуры. Там, где они позволяют, водоснабжение сохранится по установленному графику.

Из-за проблем с электропитанием также возможны ограничения отдельных сервисов мобильной сети. Оператор отдаёт приоритет голосовой связи и СМС.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время очередной атаки украинской армии в Белгородской области погибли три мирных жителя. Двое из них скончались в больницах, а первый умер прямо на месте. Ранения получили 12 человек.