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Опубликовано 4 октября, 14:40

Дрон ВСУ убил мужчину на мопеде у реки Сейм

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

64-летний мужчина погиб в селе Званное Курской области после удара беспилотника по его мопеду. Трагедия произошла в Глушковском районе около реки Сейм, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, вражеский дрон атаковал мужчину на мопеде в селе Званном около реки Сейм. В результате удара 64-летний местный житель погиб», — написал глава региона.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Удар дрона оборвал жизнь 37-летнего мужчины в курском Глушково
Удар дрона оборвал жизнь 37-летнего мужчины в курском Глушково

В сентябре Life.ru рассказывал о двух атаках беспилотников в Беловском районе Курской области. Тогда, по данным губернатора, при ударе по частному дому в селе Белица погиб мужчина 1957 года рождения, а в Гочево после атаки на автомобиль ранения получили ещё трое местных жителей.

Больше новостей о происшествиях, атаках беспилотников и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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