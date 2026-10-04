Собянин: ПВО уничтожила пять летевших на Москву беспилотников ВСУ

Система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Ранее этой ночью Life.ru сообщал, что российские средства ПВО сначала уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву, а позднее число сбитых на подлёте к столице дронов достигло девяти.