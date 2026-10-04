Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 20:10

Собянин: ПВО уничтожила пять летевших на Москву беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Москва, Кубань и Крым: ВСУ бросили в ночную атаку на Россию 559 дронов
Москва, Кубань и Крым: ВСУ бросили в ночную атаку на Россию 559 дронов

Ранее этой ночью Life.ru сообщал, что российские средства ПВО сначала уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву, а позднее число сбитых на подлёте к столице дронов достигло девяти.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar