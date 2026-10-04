Собянин: ПВО уничтожила пять летевших на Москву беспилотников ВСУ
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Система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Ранее этой ночью Life.ru сообщал, что российские средства ПВО сначала уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву, а позднее число сбитых на подлёте к столице дронов достигло девяти.
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