Число сбитых за ночь на подлёте к Москве беспилотников достигло девяти

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Ранее этой же ночью Собянин сообщал об уничтожении шести БПЛА на подлёте к столице. С учётом промежуточных сообщений мэра и новых трёх целей число сбитых за ночь беспилотников достигло девяти.

Также в ночь на 4 октября системы ПВО перехватили около ста украинских беспилотников над 12 районами Ростовской области. Воздушную атаку отражали над Белокалитвинским, Каменским, Кашарским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Милютинским, Неклиновским, Обливским, Тарасовским, Тацинским, Чертковским и Шолоховским районами, а также Ростовом и Каменском. В Тарасовском районе повреждено остекление теплиц на агропредприятии. Рядом загорелась сухая трава, огонь потушили на площади 400 квадратных метров. В слободе Чистяково Советского сельского района пожар охватил ещё 35 квадратных метров сухостоя.