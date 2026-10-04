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Опубликовано 4 октября, 01:29

Системы ПВО 4 октября сбили шесть БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расчёты противовоздушной обороны перехватили шесть украинских дронов на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

Шуваев заявил о целенаправленном ударе ВСУ по жилым районам в Белгороде
Шуваев заявил о целенаправленном ударе ВСУ по жилым районам в Белгороде

Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что трое из шести пострадавших при атаке беспилотников на Белгород находятся в тяжёлом состоянии. Среди них 16-летний подросток. По словам главы региона, четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями ног. У 16-летнего юноши диагностировали проникающие ранения грудной клетки и живота. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

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