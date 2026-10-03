Трое раненых при атаке на Белгород находятся в тяжёлом состоянии

Трое из шести пострадавших при атаке беспилотников на Белгород находятся в тяжёлом состоянии. Среди них 16-летний подросток, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

По словам главы региона, четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями ног. У 16-летнего юноши диагностировали проникающие ранения грудной клетки и живота. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

«Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии», — сообщил Шуваев.

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянском районе два мирных жителя получили ранения после подрыва на взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника самолётного типа. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сведения об их состоянии глава региона не приводил. На место происшествия выехали специальные службы.