В Ростовской области за ночь 4 октября сбили около 100 дронов над 12 районами

Системы ПВО перехватили около ста украинских беспилотников над 12 районами Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, никто не пострадал.

Воздушную атаку отражали над Белокалитвинским, Каменским, Кашарским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Милютинским, Неклиновским, Обливским, Тарасовским, Тацинским, Чертковским и Шолоховским районами, а также Ростовом и Каменском.

В Тарасовском районе повреждено остекление теплиц на агропредприятии. Рядом загорелась сухая трава, огонь потушили на площади 400 квадратных метров. В слободе Чистяково Советского сельского района пожар охватил ещё 35 квадратных метров сухостоя.

Ранее над Тульской областью уничтожили ещё 13 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. По словам главы области, дроны перехватили подразделения противовоздушной обороны МО России. Информации о повреждении зданий или объектов инфраструктуры не поступало.