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Опубликовано 4 октября, 07:57

В Ростовской области за ночь 4 октября сбили около 100 дронов над 12 районами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Системы ПВО перехватили около ста украинских беспилотников над 12 районами Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, никто не пострадал.

Воздушную атаку отражали над Белокалитвинским, Каменским, Кашарским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Милютинским, Неклиновским, Обливским, Тарасовским, Тацинским, Чертковским и Шолоховским районами, а также Ростовом и Каменском.

В Тарасовском районе повреждено остекление теплиц на агропредприятии. Рядом загорелась сухая трава, огонь потушили на площади 400 квадратных метров. В слободе Чистяково Советского сельского района пожар охватил ещё 35 квадратных метров сухостоя.

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Ранее над Тульской областью уничтожили ещё 13 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. По словам главы области, дроны перехватили подразделения противовоздушной обороны МО России. Информации о повреждении зданий или объектов инфраструктуры не поступало.

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Тимур Хингеев
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