Одна сирена — разные действия: Как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!» сам по себе не означает, что человеку нужно немедленно бежать или искать укрытие. В День гражданской обороны, который отмечается в России 4 октября, сотрудник МЧС и эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко объяснил Life.ru, как действовать после сирены и где искать инструкции.

По словам специалиста, первое, что могут объявить — это воздушная тревога или угроза БПЛА. Если вы находитесь дома, то нельзя подходить к окнам; нужно перейти в помещение, где их нет: в ванную, коридор или кладовую. При эвакуации ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Если вы оказались на улице, нужно найти ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Нельзя прятаться в автомобиле, под деревьями или рекламными щитами. Если же тревога застала вас в машине, нужно остановиться так, чтобы не преграждать проезд, выйти из транспортного средства и укрыться в ближайшем капитальном здании.

В случае химической опасности, если вы находитесь дома, необходимо плотно закрыть все окна, двери и вентиляцию, а также не выходить на улицу без команды. Официальные службы могут рекомендовать оставаться в помещении, так как это зачастую безопаснее, чем пытаться куда-то бежать. Если объявлена эвакуация, нужно отключить дома все электроприборы, взять с собой документы, запас воды и еды, а также помочь пожилым людям и детям эвакуироваться в безопасную зону.

Существуют и строгие запреты: нельзя вести фото- и видеосъёмку, если летит БПЛА, и не стоит звонить без надобности в экстренные службы. Доверяйте только официальным источникам информации. Если потребуется узнать дополнительные сведения, можно позвонить по номеру 112.

Если вы услышите сирену «Внимание всем!», не нужно никуда бежать в панике. Включите официальный информационный источник, послушайте, о чём идёт речь, и следуйте полученным рекомендациям. Самое главное в такой ситуации — сохранять спокойствие.

Если говорить в целом о памятке населению, то что такое сигнал «Внимание всем!», для чего он нужен и что делать в случае его получения? Хотелось бы пояснить, что это за сигнал. «Внимание всем!» — это информация, при которой человек должен включить какой-либо информационный ресурс, чтобы узнать общую ситуацию и дальнейший порядок действий. То есть это не команда немедленно куда-то бежать или скрываться. Нет, это задача обратить внимание на официальные источники и получить обратную связь. Если вы услышали сигнал, находясь дома, на улице или на работе — неважно где, вы должны включить телевизор, радио или интернет-ресурсы и посмотреть, что происходит и какая информация там поступает. Виталий Бойко Сотрудник МЧС и эксперт по пожарной безопасности

В Подмосковье 7 октября с 10:30 до 12:00 проверят региональную систему оповещения населения. В 10:40 мск заработают электросирены и громкоговорители. Жители региона услышат предупредительный сигнал «Внимание всем!». Три минуты спустя по телевидению и радио передадут сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»