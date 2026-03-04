Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 05:52

Сирены воздушной тревоги зазвучат по всей России 4 марта в рамках проверки

Shutterstock / FOTODOM / AyhanTuranMenekay

Shutterstock / FOTODOM / AyhanTuranMenekay

В среду, 4 марта, во всех регионах России пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения, сообщили в МЧС России.

В ходе проверки будут включены электросирены и громкоговорители, а также проведено замещение эфира общероссийских теле- и радиоканалов. Уведомления также появятся в мобильном приложении МЧС России.

«Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что при звуке сирены необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать официальное сообщение.

По всей России прозвучали учебные сирены и сигнал «Внимание всем»
По всей России прозвучали учебные сирены и сигнал «Внимание всем»

Такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности системы оповещения и готовности служб к возможным чрезвычайным ситуациям. Предыдущая масштабная проверка проходила в октябре прошлого года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar