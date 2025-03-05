По всей России прозвучали учебные сирены и сигнал «Внимание всем»

По всей России с 10 до 11 утра 5 марта звучали сигналы тревоги. Во всех регионах сегодня была объявлена проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Учебная тревога звучит в регионах России. Видео © VK / МЧС РФ

В разных городах и населённых пунктах прозвучали сигналы электросирен, сработали громкоговорители, в эфире общедоступных теле- и радиоканалов прошёл сигнал «Внимание всем!»

«Специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», — рассказали представители ведомства.

Сирены звучат в регионах России. Видео © Telegram / SHOT

Не стоит пугаться, ведь все сигналы тревоги — учебные. Традиционно такие мероприятия по плану проводятся два раза в год. Эти дни выпадают на первые среды марта и октября.