По всей России прозвучали учебные сирены и сигнал «Внимание всем»
МЧС: В России прошла плановая проверка системы оповещения населения
По всей России с 10 до 11 утра 5 марта звучали сигналы тревоги. Во всех регионах сегодня была объявлена проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Учебная тревога звучит в регионах России. Видео © VK / МЧС РФ
В разных городах и населённых пунктах прозвучали сигналы электросирен, сработали громкоговорители, в эфире общедоступных теле- и радиоканалов прошёл сигнал «Внимание всем!»
«Специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», — рассказали представители ведомства.
Сирены звучат в регионах России. Видео © Telegram / SHOT
Не стоит пугаться, ведь все сигналы тревоги — учебные. Традиционно такие мероприятия по плану проводятся два раза в год. Эти дни выпадают на первые среды марта и октября.
Ранее сообщалось, что в двух районах Крыма — Бахчисарайском и Сакском — отключали мобильную связь. Причиной перебоев стало проведение антидиверсионных учений на территории республики.
VK / МЧС РФ