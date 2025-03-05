Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 08:26

По всей России прозвучали учебные сирены и сигнал «Внимание всем»

МЧС: В России прошла плановая проверка системы оповещения населения

По всей России с 10 до 11 утра 5 марта звучали сигналы тревоги. Во всех регионах сегодня была объявлена проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Учебная тревога звучит в регионах России. Видео © VK / МЧС РФ

В разных городах и населённых пунктах прозвучали сигналы электросирен, сработали громкоговорители, в эфире общедоступных теле- и радиоканалов прошёл сигнал «Внимание всем!»

«Специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», — рассказали представители ведомства.

Сирены звучат в регионах России. Видео © Telegram / SHOT

Не стоит пугаться, ведь все сигналы тревоги — учебные. Традиционно такие мероприятия по плану проводятся два раза в год. Эти дни выпадают на первые среды марта и октября.

Ранее сообщалось, что в двух районах Крыма — Бахчисарайском и Сакском — отключали мобильную связь. Причиной перебоев стало проведение антидиверсионных учений на территории республики.

В МЧС напомнили правила установки входных дверей в квартирах
В МЧС напомнили правила установки входных дверей в квартирах
Обложка ©

VK / МЧС РФ

Ольга Сливченко
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar