Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей России
МЧС проводит плановое тестирование систем оповещения населения по всей России
Сегодня, 2 октября, во всех российских регионах МЧС проводит тестирование систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Видеороликами с ревущими сиренами сняли в Челябинске, Москве, Петербурге, Волгограде и других городах страны.
Тестирование сирены. Видео © Telegram / 74.ru / 161.ru / Новости Москвы / Mash на Мойке
Жители Ростовской области отметили, что звук сирены был довольно слабоват и больше походил на шум от пылесоса, чем на характерный рёв. По их словам, её можно было бы спутать со многими посторонними шумами. В ряде регионов радио- и телеканалы транслировали в эфире сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка системы оповещения населения, просьба сохранять спокойствие».
Ранее в МЧС России предупредили о том, что 2 октября на всей территории страны будет проведена масштабная проверка систем оповещения населения. Она позволит тщательно оценить работоспособность всех средств оповещения и готовность дежурного персонала к экстренным действиям.
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