Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей России

Сегодня, 2 октября, во всех российских регионах МЧС проводит тестирование систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Видеороликами с ревущими сиренами сняли в Челябинске, Москве, Петербурге, Волгограде и других городах страны.

Жители Ростовской области отметили, что звук сирены был довольно слабоват и больше походил на шум от пылесоса, чем на характерный рёв. По их словам, её можно было бы спутать со многими посторонними шумами. В ряде регионов радио- и телеканалы транслировали в эфире сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка системы оповещения населения, просьба сохранять спокойствие».