МЧС РФ предупредило россиян о масштабной проверке систем оповещения
МЧС РФ: 2 октября во всех регионах пройдёт проверка систем оповещения населения
2 октября на территории всей России запланирована масштабная проверка систем оповещения населения. Данное мероприятие пройдёт в рамках оценки готовности региональных и муниципальных систем реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили в МЧС РФ.
МЧС анонсировало запуск сирен и громкоговорителей во всех субъектах страны. В процессе проверки будет также осуществлено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие в момент звучания сигнала, не паниковать и включать любой доступный теле- или радиоканал для получения актуальной информации. Системы оповещения предназначены для оперативного информирования населения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Проверка позволит тщательно оценить работоспособность всех средств оповещения и готовность дежурного персонала к экстренным действиям.
«Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что более 9 миллиардов рублей будет выделено на выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество. В соответствии с информацией от МЧС России, выплаты назначены более чем 48 тысячам граждан на общую сумму свыше 7,2 миллиарда рублей. Кроме того, пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей, что составит почти два миллиарда рублей в общей сложности.
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