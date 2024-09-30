МЧС РФ предупредило россиян о масштабной проверке систем оповещения

2 октября на территории всей России запланирована масштабная проверка систем оповещения населения. Данное мероприятие пройдёт в рамках оценки готовности региональных и муниципальных систем реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили в МЧС РФ.

МЧС анонсировало запуск сирен и громкоговорителей во всех субъектах страны. В процессе проверки будет также осуществлено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие в момент звучания сигнала, не паниковать и включать любой доступный теле- или радиоканал для получения актуальной информации. Системы оповещения предназначены для оперативного информирования населения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Проверка позволит тщательно оценить работоспособность всех средств оповещения и готовность дежурного персонала к экстренным действиям.

«Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — добавили в ведомстве.