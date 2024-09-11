Мэрия Жуковского сообщила о проработке действий на случай атаки БПЛА

Город Жуковский усиливает меры безопасности на случай атаки беспилотными летательными аппаратами. Глава города Борис Аубакиров сообщил о результатах экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был разработан детализированный план действий для защиты населения. По его словам, решение было принято в связи с недавними инцидентами в Подмосковье.

«В связи с непростой ситуацией и событиями сегодняшней ночи (речь идёт об атаке БПЛА в ночь с 9 на 10 сентября. — Прим.Life.ru), которые произошли на территории Подмосковья, мною в экстренном порядке была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Был проработан алгоритм действий в случае возможной атаки беспилотными летательными аппаратами», — отметил он в своём телеграм-канале.

На заседании также обсудили меры по временному размещению граждан и обеспечение их необходимыми ресурсами в случае ЧС. В рамках подготовки к возможным атакам БПЛА разработан информационный плакат с рекомендациями по действиям. Также рассматривается внедрение системы СМС-оповещений для информирования жителей о потенциальной угрозе. Глава города уточнил, что сирена воздушной тревоги будет включаться только в случае реальной угрозы ракетного нападения. Для защиты от ракетных атак предусмотрены специально оборудованные укрытия, о которых будет сообщено на официальном сайте города и в социальных сетях.