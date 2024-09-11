Мэрия Жуковского сообщила о проработке действий на случай атаки БПЛА
Власти Жуковского разработали стратегию защиты от БПЛА после недавней атаки дронов
После событий в Подмосковье было проведено экстренное заседание комиссий по ЧС. Обложка © Telegram / Борис Аубакиров
Город Жуковский усиливает меры безопасности на случай атаки беспилотными летательными аппаратами. Глава города Борис Аубакиров сообщил о результатах экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был разработан детализированный план действий для защиты населения. По его словам, решение было принято в связи с недавними инцидентами в Подмосковье.
«В связи с непростой ситуацией и событиями сегодняшней ночи (речь идёт об атаке БПЛА в ночь с 9 на 10 сентября. — Прим.Life.ru), которые произошли на территории Подмосковья, мною в экстренном порядке была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Был проработан алгоритм действий в случае возможной атаки беспилотными летательными аппаратами», — отметил он в своём телеграм-канале.
На заседании также обсудили меры по временному размещению граждан и обеспечение их необходимыми ресурсами в случае ЧС. В рамках подготовки к возможным атакам БПЛА разработан информационный плакат с рекомендациями по действиям. Также рассматривается внедрение системы СМС-оповещений для информирования жителей о потенциальной угрозе. Глава города уточнил, что сирена воздушной тревоги будет включаться только в случае реальной угрозы ракетного нападения. Для защиты от ракетных атак предусмотрены специально оборудованные укрытия, о которых будет сообщено на официальном сайте города и в социальных сетях.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаки украинских беспилотников на жилые кварталы Подмосковья не следует расценивать как военные действия. По его словам, такие удары демонстрируют «сущность киевского режима», который он назвал врагом.