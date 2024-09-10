«Киевский режим демонстрирует свою сущность»: В Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Подмосковье
Песков: Удары ВСУ по жилым кварталам нельзя расценивать как военные действия
Удары, которые наносят ВСУ по жилым кварталам, нельзя расценивать как военные действия. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ночную атаку украинских беспилотников на Подмосковье.
«Нельзя расценивать удары по жилим кварталам как военные действия. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, это враги», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами
Песков добавил, что спецоперация (СВО) будет продолжаться, чтобы оградить граждан от опасности, которую представляет собой киевский режим.
Напомним, что в ночь на 10 сентября украинские войска попытались атаковать Россию с помощью беспилотников самолётного типа. Часть из них была нацелена на Подмосковье, системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два вражеских БПЛА попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. Одного из пострадавших подключили к системе ИВЛ. По информации Минобороны, всего у столицы системы ПВО сбили 26 дронов. Life.ru публиковал момент падения одного из них.
Life.ru