«Киевский режим демонстрирует свою сущность»: В Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Подмосковье

Удары, которые наносят ВСУ по жилым кварталам, нельзя расценивать как военные действия. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ночную атаку украинских беспилотников на Подмосковье.

«Нельзя расценивать удары по жилим кварталам как военные действия. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, это враги», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами