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10 сентября, 09:46

Обломки одного из сбитых дронов ВСУ упали на подмосковный аэропорт Жуковский

Обломки одного из сбитых минувшим утром украинских беспилотников упали на территорию аэропорта Жуковский в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«На территории контролируемой зоны Международного аэропорта Жуковский зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Жертв и разрушений в результате инцидента, к счастью, нет. Как отметили в пресс-службе, в момент падения обломков БПЛА аэропорт был закрыт на приём и выпуск самолётов.

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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения

Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли масштабную попытку атаковать российскую территорию, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО уничтожили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных аппарата попали в жилые дома, инициировав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Life.ru публиковал видео момента падения одного из дронов.

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Telegram / Аэропорт Жуковский

Наталья Демьянова
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