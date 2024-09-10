Обломки одного из сбитых дронов ВСУ упали на подмосковный аэропорт Жуковский
Обломки одного из сбитых минувшим утром украинских беспилотников упали на территорию аэропорта Жуковский в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«На территории контролируемой зоны Международного аэропорта Жуковский зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Жертв и разрушений в результате инцидента, к счастью, нет. Как отметили в пресс-службе, в момент падения обломков БПЛА аэропорт был закрыт на приём и выпуск самолётов.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли масштабную попытку атаковать российскую территорию, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО уничтожили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных аппарата попали в жилые дома, инициировав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Life.ru публиковал видео момента падения одного из дронов.
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