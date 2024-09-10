Обломки одного из сбитых дронов ВСУ упали на подмосковный аэропорт Жуковский

Обломки одного из сбитых минувшим утром украинских беспилотников упали на территорию аэропорта Жуковский в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Жертв и разрушений в результате инцидента, к счастью, нет. Как отметили в пресс-службе, в момент падения обломков БПЛА аэропорт был закрыт на приём и выпуск самолётов.