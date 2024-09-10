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10 сентября, 05:33

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения

Росавиация: Ограничения на работу аэропортов Москвы сняты

Временные ограничения, введённые в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атак украинских БПЛА, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В 07:58 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию России, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два беспилотника попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.

«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье
«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье
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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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