В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения
Росавиация: Ограничения на работу аэропортов Москвы сняты
Временные ограничения, введённые в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атак украинских БПЛА, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В 07:58 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию России, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два беспилотника попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.
ТАСС / Сергей Карпухин