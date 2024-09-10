В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения

Временные ограничения, введённые в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атак украинских БПЛА, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В 07:58 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.