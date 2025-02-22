В двух районах Крыма на время учений отключат мобильную связь

В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма в связи с проведением антидиверсионных учений возможны временные отключения мобильной связи. Об этом предупредил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

«Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи», — рассказал он.

К манёврам присоединятся подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны России и других силовых структур. Аксёнов добавил, что во время учений экстренные службы будут по-прежнему доступны по телефону «112». Он призвал земляков отнестись с пониманием к возможным отключениям связи.