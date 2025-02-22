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Регион
22 февраля, 06:15

В двух районах Крыма на время учений отключат мобильную связь

В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма в связи с проведением антидиверсионных учений возможны временные отключения мобильной связи. Об этом предупредил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

«Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи», — рассказал он.

К манёврам присоединятся подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны России и других силовых структур. Аксёнов добавил, что во время учений экстренные службы будут по-прежнему доступны по телефону «112». Он призвал земляков отнестись с пониманием к возможным отключениям связи.

Отряд кораблей ТОФ «поразил» подлодки условного врага на учениях в Яванском море
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А ранее корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» приняли участие в манёврах в Восточно-Китайском море, чем привлекли внимание соседних стран. На одном из участков наши корабли сопровождали авиация и надводные силы Южной Кореи и Японии.

Обложка ©

freepik / wirestock

Андрей Бражников
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