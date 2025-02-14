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Регион
14 февраля, 05:59

Отряд кораблей ТОФ «поразил» подлодки условного врага на учениях в Яванском море

Корабли Тихоокеанского флота в лице корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» отработали поиск и уничтожение субмарин условного противника. Серия противолодочных манёвров прошла в Яванском море, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, поиском имитаций подводных целей при помощи специального оборудования занимались палубные вертолёты Ка-27М. Затем экипажи кораблей поразили цели противолодочным оружием. После этого корветы в очередной раз отработали отражение воздушной атаки.

В МО подчеркнули, что отряд кораблей ТОФ продолжит выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Далее корветы поучаствуют в международных учениях.

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Неделей ранее корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» приняли участие в манёврах в Восточно-Китайском море, чем привлекли внимание соседних стран. На одном из участков наши корабли сопровождали авиация и надводные силы Южной Кореи и Японии.

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Антон Голыбин
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