Отряд кораблей ТОФ «поразил» подлодки условного врага на учениях в Яванском море

Корабли Тихоокеанского флота в лице корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» отработали поиск и уничтожение субмарин условного противника. Серия противолодочных манёвров прошла в Яванском море, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, поиском имитаций подводных целей при помощи специального оборудования занимались палубные вертолёты Ка-27М. Затем экипажи кораблей поразили цели противолодочным оружием. После этого корветы в очередной раз отработали отражение воздушной атаки.

В МО подчеркнули, что отряд кораблей ТОФ продолжит выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Далее корветы поучаствуют в международных учениях.