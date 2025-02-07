Два российских корвета навели шороху у берегов Японии и переполошили иностранных военных

Корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» отработали противовоздушную оборону в рамках учений в акватории Восточно-Китайского моря. Подробностями манёвров поделился департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота обнаружил и уничтожил условные воздушные цели зенитным артиллерийским огнём. Также корветы защитили от «атаки» танкер «Печенга», который пополняет запасы воды и топлива на боевых судах. Впереди их ждут ещё и учения по поиску и поражению подводных лодок противника.

По данным МО, в Восточно-Китайском море корветы и танкер сопровождали авиация и надводные силы иностранных государств, а именно — Южной Кореи и Японии.