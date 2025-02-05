Путин подписал указ об отмене межвидового статуса военных округов

Военные округа в России больше не имеют межвидового статуса. Этот указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Из пункта один слово «межвидовым» исключить», — указано в документе, подписанном главой государства в среду, 5 февраля.

Согласно новым изменениям, подразделения военно-морского флота (ВМФ) и воздушно-космических сил (ВКС) больше не будут подчиняться военным округам. Кроме того, указом Путина предусмотрено подчинение органов военной полиции округам, а объединенные стратегические командования округов будут заменены управлениями.