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Регион
5 февраля, 14:40

Путин подписал указ об отмене межвидового статуса военных округов

Военные округа в России больше не имеют межвидового статуса. Этот указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Из пункта один слово «межвидовым» исключить», — указано в документе, подписанном главой государства в среду, 5 февраля.

Согласно новым изменениям, подразделения военно-морского флота (ВМФ) и воздушно-космических сил (ВКС) больше не будут подчиняться военным округам. Кроме того, указом Путина предусмотрено подчинение органов военной полиции округам, а объединенные стратегические командования округов будут заменены управлениями.

Напомним, 5 марта 2024 года, находясь на посту главы Минобороны, Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. Тогда он говорил, что эти округа были сформированы в ответ на усиливающиеся угрозы со стороны Североатлантического альянса.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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