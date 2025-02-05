«Символ мощи»: На Западе восхитились российским крейсером «Адмирал Нахимов»

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» (класс «Орлан») после глубокой модернизации станет мощнейшим надводным кораблём флота России. Об этом пишет военный обозреватель американского издания The War Zone (TWZ) Томас Ньюдик.

В своей статье он отметил, что военный корабль долгое время находился в сухом доке, проходя глубокую модернизацию. В конечном итоге «Адмирал Нахимов» станет практически новым, у него появится целый ряд нового вооружения и систем. Сейчас в составе Военно-морского флота России (ВМФ) имеется только один крейсер проекта «Орлан» —«Пётр Великий». Судно служит в составе Северного флота после прохождения менее масштабной модернизации.

«Добавление ещё одного судна класса «Орлан» в состав российского флота стало бы мощным заявлением как с точки зрения возможностей, так и, что более важно, престижа», — указано в материале.

По словам обозревателя, в процессе реконструкции на «Адмирале Нахимове» полностью обновили комплекс вооружений. Корабль получил 80 унифицированных пусковых установок, из которых можно будет запускать крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Кроме того, на судне установили гиперзвуковые ракеты «Циркон». В статье указано, что в состав системы ПВО корабля вошли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ФМ «Форт» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-М». Кроме того, на военном судне обновили радиотехническое вооружение и связь.