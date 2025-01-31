В РФ завершили испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с подлодок

В России завершили пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» в рамках испытаний с подводных лодок. В настоящее время идёт процесс принятия указанных ракет на вооружение, заявил гендиректор-генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

«Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим «Цирконом». Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено [Минобороны России]», — подчеркнул Леонов в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, когда возобновятся лётные испытания ракеты с подводного носителя.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования. Скорость полёта этого вооружения достигает девяти скоростей звука. «Цирконами» уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодки 949А «Антей».