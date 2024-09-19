В России заявили о высокой готовности применения «самого мощного» оружия ТОФ

Главком Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота. В ходе торжественной церемонии на Камчатке он заявил, что дивизия подводных лодок ТОФ располагает «самым мощным и разрушительным» вооружением, которое готово к применению.

«Конечно, высочайший уровень подготовки. Я имею непосредственное отношение к управлению этими силами, вижу, как эти задачи решают корабли. Надо отметить, что это современные корабли. Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — отметил он.

На торжественной церемонии он подчеркнул, что 25-я дивизия подводных лодок ТОФ успешно использует сложнейшие системы, созданные человечеством, на протяжении последних 50 лет. Эти подводные крейсера обеспечивают надёжную защиту и безопасность, а орден Нахимова символизирует преемственность традиций и славную историю ВМФ России.

Адмирал также отметил, что нынешнее поколение моряков-подводников продолжает победные традиции, заложенные предками, и вносит значительный вклад в защиту страны, в том числе в свете исторических побед во времена Великой Отечественной войны.